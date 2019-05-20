Справи на двох бойовиків "Кримської самооборони" направили до суду
|20:45 03.06.2019
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|Крым
Українськими правоохоронцями завершено досудове розслідування стосовно двох учасників незаконного збройного формування «Самооборона Криму».
Обвинувальний акт направлено до суду, про це в Facebook повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим, пише Укрінформ.
«Сьогодні, 03 травня 2019 року, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, слідчими Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі за результатами проведеного спеціального досудового розслідування, до суду направлено обвинувальний акт стосовно двох бойовиків незаконного збройного формування під назвою «Самооборона Криму», - йдеться в повідомленні.
Вказані «самооборонівці» обвинувачуються у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч. 5 ст. 260 КК України (створення та діяльність не передбачених законом збройних формувань).
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