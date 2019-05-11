В оккупированном Крыму построят 10 прудов для выращивания креветок
|19:15 03.06.2019
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|Крым
Крупнейший российский производитель креветки – бренд «Эллас» – завершает строительство 10 прудов по интенсивному выращиванию белоногой креветки общей площадью 2,2 га.
Как сообщили Крыминформу в пресс-службе компании, запуск прудов запланирован на первую половину июня.
«Общая площадь прудов после завершения строительства в следующем году составит 10 га. В 2019 году на первых 10 прудах мы адаптируем лучший мировой опыт и опробуем все процессы для исключения вероятных проблем в применении технологий и повышения эффективности работы после выхода на запланированные объемы производства. В крымских условиях еще никто ничего подобного не делал», – заверили в пресс-службе.
По словам руководителя компании Александра Шубаева, современные интенсивные пруды позволяют получать урожай креветки в 3-4 раза выше в сравнении с традиционными для рыбоводства прудами. Такой результат достигается за счет создания максимально комфортной среды: контролируется кислотно-щелочной баланс, в необходимой дозировке подаётся кислород и натуральный корм, а роботы убирают все продукты жизнедеятельности и грязевые остатки из пруда.
«Мы применяем самые современные мировые технологии. При этом креветка живет обычной жизнью – интенсивные пруды не предполагают ускорение роста креветок, но позволяют нарастить плотность посадки, а за счет создания оптимальных условий существенно повышается выживаемость», – отметил Шубаев.
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