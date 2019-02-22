Молдова рискует потерять финансовую поддержку МВФ в случае досрочных выборов

18:45 03.06.2019 0 комментариев Молдова

Если Молдове придется проводить досрочные парламентские выборы, Международный валютный фонд, скорее всего, прекратит программу финансирования страны, а также у нее возникнут проблемы с финансовой поддержкой со стороны ЕС.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан по итогам визита в Кишинев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Если будут досрочные выборы, есть риск, что МВФ прекратит финансовую поддержку. Это скажется и на финансовой поддержке, которую Молдове предоставляет ЕС", - заявил Хан.

После трех месяцев неудачных попыток сформировать парламентское большинство между проевропейским блоком ACUM и социалистами, которые выиграли выборы в феврале, в Молдове возникла вероятность формирования пророссийской коалиции.

Демократическая партия во главе с магнатом Владом Плахотнюком (на выборах стала второй) пригласила в пятницу социалистов на коалиционные переговоры - всего за неделю до крайнего срока, чтобы сформировать правительство и предотвратить досрочные выборы.

"Я пытался, понять на каком этапе находится формирование правящей коалиции. По моей информации, правительство необходимо сформировать в июне, иначе есть риск, что президент должен будет распустить парламент и назначить досрочные выборы", - рассказал Хан.

"Я встретился с лидерами всех трех крупных политических партий, президентом и премьером. Повторюсь, ЕС ничего не навязывает, но мы заинтересованы в стабильном правительстве и стабильном большинстве в парламенте", - отметил он.

"Создается ощущение, что до сих пор, по крайней мере официально, не было переговоров о формировании коалиции. И это удивительно в стране, где действует плюрализм, и ни одна партия не может претендовать на большинство. Для демократии важно создать коалиционное правительство, что означает, что каждая партия должна пожертвовать чем-то из того, что она обещала перед выборами", - пояснил еврокомиссар.

По его словам, ни одну из трех партий нельзя исключать из переговоров.

"В ЕС особое отношение к партии "Шор". Партию "Шор", насколько я понимаю, уже исключили из переговоров о коалиции. Мы верим, что все три крупные партии должны участвовать в переговорах по созданию коалиции", - сказал Хан.

"Любое правительство мы будем оценивать с точки зрения того, как оно обеспечивает независимость юстиции, свободу СМИ, прозрачность и верховенство закона. После сегодняшних дискуссий мне кажется, что (формирование коалиции, - ред.) - это не большая проблема, если для этого есть политическая воля, смелость, осознание ответственности. Надеюсь, скоро у вас будет правительство", - добавил он.



Ещё на эту тему:

17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
16:01 27.02.2019
Выборы опустошили казну Молдовы - румынский политолог
14:41 25.02.2019
Вибори в Молдові: жодна партія не отримує вирішальної більшості
15:41 22.02.2019
Відкриту в Росії нову справу проти голови Демпартії в Молдові назвали "втручанням у вибори"
09:41 15.02.2019
У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові - "буде новий Майдан"
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
13:05 11.01.2019
США прислало самую массовую группу наблюдателей на выборы в Молдову
20:17 03.12.2018
Путин отправляет 170 тысяч молдаван домой проголосовать за "коллег по парламенту" Додона
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
16:22 11.05.2017
Министр юстиции Молдовы встретился с делегацией Венецианской комиссии
16:30 24.02.2017
Молдова готовится к изменению законодательства о выборах
15:15 14.12.2016
Конституционный суд утвердил результаты выборов президента Молдовы
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 03.06.2019
Азербайджан отказался от покупки десяти самолетов Boeing
12:40 30.05.2019
Добыча газа в Азербайджане в 2020 году превысит 40 млрд кубометров
13:15 29.05.2019
В Азербайджане произошло извержение вулкана
19:01 23.05.2019
XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
19:31 30.05.2019
Консорциум с российской ТМК будет строить продолжение «Турецкого потока» по Болгарии
21:01 28.05.2019
Через санкції ЄС Болгарія не може відремонтувати свої штурмовики у Білорусі
19:31 27.05.2019
Турция и Болгария начинают железнодорожные пассажироперевозки
Все новости страны
Греция Греция
18:31 03.06.2019
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах
16:06 31.05.2019
Офіси зв’язку Греції і Північної Македонії перетворюють на посольства
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
Все новости страны
Грузия Грузия
13:59 31.05.2019
ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою «під кущем»
10:00 30.05.2019
Грузия снова хочет экстрадиции вернувшегося в Украину Саакашвили
15:15 29.05.2019
Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН
19:15 28.05.2019
Напряжение отношений между Грузией и Азербайджаном интересно только России
Все новости страны
Молдова Молдова
18:45 03.06.2019
Молдова рискует потерять финансовую поддержку МВФ в случае досрочных выборов
17:31 03.06.2019
В Молдове перекрыт канал контрабанды наркотиков из ЕС в Россию / Фото
13:31 03.06.2019
ЄС, РФ і США відправили посланців у Молдову на тлі можливої проросійської коаліції
19:30 31.05.2019
Ливни в Молдове размыли дороги и затопили дома
Все новости страны
Россия Россия
20:01 03.06.2019
ЮВО: Более 10 тысяч военнослужащих КФЛ и около 30 кораблей примут участие в летних учениях
19:45 03.06.2019
Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, що веде до повернення делегації РФ
18:15 03.06.2019
Сотню крупных учений проведут войска ЮВО в летнем периоде обучения
17:01 03.06.2019
Из-за отсутствия украинских комплектующих в России фрегаты решили заменить корветами
Все новости страны
Румыния Румыния
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
16:55 31.05.2019
Папа Франциск летить до Румунії
21:01 30.05.2019
П'ятиметровий шар снігу накрив гірську трасу в Румунії
16:31 30.05.2019
Президент Румынии требует немедленной отставки министров иностранных и внутренних дел
Все новости страны
Турция Турция
08:31 03.06.2019
Фрегат Черноморского флота совершил деловой визит в порт Лимассол
18:30 31.05.2019
Эрдоган заявил о неизменности курса Турции на вступление в ЕС
12:25 31.05.2019
У Туреччині перенесли музичний фестиваль, аби не заважати розмноженню черепах
08:51 31.05.2019
Суд Турции приговорил 74 бывших военных к пожизненному заключению
Все новости страны
Украина Украина
21:01 03.06.2019
В оккупированном Крыму на скамью подсудимых сел начальник Феодосийского порта
20:45 03.06.2019
Справи на двох бойовиків "Кримської самооборони" направили до суду
20:15 03.06.2019
У Херсоні розпочали роботу п'ять освітніх центрів для абітурієнтів з Криму / Фото
19:31 03.06.2019
Катер ВМСУ «Слов’янськ» типу «Island» вийшов у море / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс