Молдова рискует потерять финансовую поддержку МВФ в случае досрочных выборов
|18:45 03.06.2019
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|Молдова
Если Молдове придется проводить досрочные парламентские выборы, Международный валютный фонд, скорее всего, прекратит программу финансирования страны, а также у нее возникнут проблемы с финансовой поддержкой со стороны ЕС.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан по итогам визита в Кишинев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
"Если будут досрочные выборы, есть риск, что МВФ прекратит финансовую поддержку. Это скажется и на финансовой поддержке, которую Молдове предоставляет ЕС", - заявил Хан.
После трех месяцев неудачных попыток сформировать парламентское большинство между проевропейским блоком ACUM и социалистами, которые выиграли выборы в феврале, в Молдове возникла вероятность формирования пророссийской коалиции.
Демократическая партия во главе с магнатом Владом Плахотнюком (на выборах стала второй) пригласила в пятницу социалистов на коалиционные переговоры - всего за неделю до крайнего срока, чтобы сформировать правительство и предотвратить досрочные выборы.
"Я пытался, понять на каком этапе находится формирование правящей коалиции. По моей информации, правительство необходимо сформировать в июне, иначе есть риск, что президент должен будет распустить парламент и назначить досрочные выборы", - рассказал Хан.
"Я встретился с лидерами всех трех крупных политических партий, президентом и премьером. Повторюсь, ЕС ничего не навязывает, но мы заинтересованы в стабильном правительстве и стабильном большинстве в парламенте", - отметил он.
"Создается ощущение, что до сих пор, по крайней мере официально, не было переговоров о формировании коалиции. И это удивительно в стране, где действует плюрализм, и ни одна партия не может претендовать на большинство. Для демократии важно создать коалиционное правительство, что означает, что каждая партия должна пожертвовать чем-то из того, что она обещала перед выборами", - пояснил еврокомиссар.
По его словам, ни одну из трех партий нельзя исключать из переговоров.
"В ЕС особое отношение к партии "Шор". Партию "Шор", насколько я понимаю, уже исключили из переговоров о коалиции. Мы верим, что все три крупные партии должны участвовать в переговорах по созданию коалиции", - сказал Хан.
"Любое правительство мы будем оценивать с точки зрения того, как оно обеспечивает независимость юстиции, свободу СМИ, прозрачность и верховенство закона. После сегодняшних дискуссий мне кажется, что (формирование коалиции, - ред.) - это не большая проблема, если для этого есть политическая воля, смелость, осознание ответственности. Надеюсь, скоро у вас будет правительство", - добавил он.
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