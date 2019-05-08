Вже сьогодні на сайті Міжнародного суду ООН буде оприлюднено меморандум, головний документ, який містить докази російської агресії.

Про це заявила очільниця вітчизняної делегації заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль після тригодинного судового засідання, присвяченого попереднім запереченням Російської Федерації, повідомляє кореспондент Укрінформу у Гаазі.

"Український меморандум, який був доставлений сюди рік тому, і мої колеги з посольства допомагали розвантажувати ці всі тонни матеріалів, які суд має розглядати. Суд сказав, що цей меморандум буде доступний сьогодні на сайті. Не будуть доступні тільки додатки, в яких викладені докази по суті справи", - розповіла Зеркаль.

За її словами, за підсумками цього тижня суд буде вирішувати, чи є в нього юрисдикція "по всім заявленим нами порушенням, а потім прийме рішення. Рішення до кінця року ми очікуємо по юрисдикції".

Як повідомлялось, 3-7 червня відбуваються слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Згідно з графіком перший раунд усних аргументів було призначено на понеділок, 3 червня, виступатиме РФ. У вівторок свою позицію представить українська сторона.

16 січня 2017 року Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії. Міжнародний суд ООН розглядає позов щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті до Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи; смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарських громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

6 березня 2017 відбулися перші слухання в Гаазі. 19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі визначив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.