Жителям села Разливы Нижнегорского района аннексированного Крыма местные «власти» запретили проводить праздничные мероприятия по случаю Ораза-байрам.

Соответствующий пост на своей странице в Facebook написал активист Энвер Абселямов, передает QHA.

По его словам, жители села запланировали праздник на 8 июня 2019 года на территории, где расположена детская площадка и футбольное поле. Для этого 16 мая 2019 года было подано коллективное уведомление на имя «председателя сельсовета», но от него пришел отказ, мотивированный тем, что данное место «не входит в перечень мест, подходящих для массовых мероприятий на территории сельсовета».

Абселямов сообщил, что реальной причиной для отказа оказалось обращение «представителя Духовного управления мусульман Крыма» (ДУМК) на имя «председателя сельсовета» о том, что это мероприятие не согласовано с ДУМК, а значит не должно быть санкционировано.

Нам был выдан запрещающий документ, в котором описывалась причина запрета. Официальной причиной стала несвоевременная подача уведомления на проведения праздника. При этом от даты подачи уведомления до 8 июня было 16 дней. Это на один день раньше, чем регламентирует закон.

Ораза-байрам — один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.