Сотню крупных учений проведут войска ЮВО в летнем периоде обучения
|18:15 03.06.2019
|0 комментариев
|Россия
Около 100 крупных учений проведут с соединениями и воинскими частями 4-й армии ВВС и ПВО в летнем периоде обучения.
Более половины запланированных мероприятий носит двусторонний характер, с привлечением основных авиационных и противовоздушных соединений армии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Программой боевой подготовки авиационных соединений частей спланировано более 40 летно-тактических учений, в том числе более половины с применением авиационных средств поражения на полигонах ЮВО.
В ходе летно-тактических и командно-штабных учений авиационные экипажи оперативно-тактической и армейской авиации на самолетах Су-24, Су-25СМ, Су-30 СМ, Су-34 и вертолетах Ми-8 АМТШ, Ми-28Н, Ми-35М проведут в небе более 15 тыс. ч., отработав задачи по воздушной разведке, прикрытию войск с воздуха и уничтожению наземных и воздушных целей условного противника.
Боевые расчеты частей зенитных ракетных войск и радиотехнических войск проведут около 30 тактических учений, в том числе с боевой стрельбой на полигонах Астраханской области, а также в Бурятии на полигоне Телемба. К учениям планируется привлечь зенитно-ракетные подразделения на ЗРК С-400 «Триумф», С-300, ЗРПК «Панцирь-С», ЗРК «Тор», «Бук».
Подразделения объединения ВВС и ПВО примут участие в международных конкурсах армейских игр «АрМИ-2019» «Ключи от неба», «Авиадартс» и «Воздушный рубеж».
Кроме того зенитно-ракетные подразделения армии примут участие в совместном российско-египетском учении «Стрела дружбы», которое пройдет на территории Арабской Республики Египет осенью 2019 г.
В зимнем периоде обучения более чем на 30 полигонах, расположенных на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на территориях военных баз за рубежом, в зимнем периоде обучения проведено более 7 тыс. практических боевых стрельб с применением авиации, налет летного состава объединения составил более 18 тыс. часов.
Интенсивность проведения летных тактических учений в зимнем периоде обучения текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем на 10 %.
Ещё на эту тему:
ЮВО: Более 10 тысяч военнослужащих КФЛ и около 30 кораблей примут участие в летних учениях
ЮВО: В Ростовской области начались сборы с командирами взводов 150 мотострелковой дивизии
Фрегат Черноморского флота совершил деловой визит в порт Лимассол
ЮВО: Разведчики приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке по новой методике
ЮВО: Военнослужащие 58-й общевойсковой армии спасались от химатаки
ЮВО: На полигоне непризнанной Осетии стартовали сборы с российскими военными инженерами
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Малые противолодочные корабли ЧФ провели учение по поиску субмарины