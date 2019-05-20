Около 100 крупных учений проведут с соединениями и воинскими частями 4-й армии ВВС и ПВО в летнем периоде обучения.

Более половины запланированных мероприятий носит двусторонний характер, с привлечением основных авиационных и противовоздушных соединений армии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Программой боевой подготовки авиационных соединений частей спланировано более 40 летно-тактических учений, в том числе более половины с применением авиационных средств поражения на полигонах ЮВО.

В ходе летно-тактических и командно-штабных учений авиационные экипажи оперативно-тактической и армейской авиации на самолетах Су-24, Су-25СМ, Су-30 СМ, Су-34 и вертолетах Ми-8 АМТШ, Ми-28Н, Ми-35М проведут в небе более 15 тыс. ч., отработав задачи по воздушной разведке, прикрытию войск с воздуха и уничтожению наземных и воздушных целей условного противника.

Боевые расчеты частей зенитных ракетных войск и радиотехнических войск проведут около 30 тактических учений, в том числе с боевой стрельбой на полигонах Астраханской области, а также в Бурятии на полигоне Телемба. К учениям планируется привлечь зенитно-ракетные подразделения на ЗРК С-400 «Триумф», С-300, ЗРПК «Панцирь-С», ЗРК «Тор», «Бук».

Подразделения объединения ВВС и ПВО примут участие в международных конкурсах армейских игр «АрМИ-2019» «Ключи от неба», «Авиадартс» и «Воздушный рубеж».

Кроме того зенитно-ракетные подразделения армии примут участие в совместном российско-египетском учении «Стрела дружбы», которое пройдет на территории Арабской Республики Египет осенью 2019 г.

В зимнем периоде обучения более чем на 30 полигонах, расположенных на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на территориях военных баз за рубежом, в зимнем периоде обучения проведено более 7 тыс. практических боевых стрельб с применением авиации, налет летного состава объединения составил более 18 тыс. часов.

Интенсивность проведения летных тактических учений в зимнем периоде обучения текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем на 10 %.