Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства обхода Анапы – участка автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.

Об этом сообщает РИА Новости Крым, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Как сообщает агентство, дорога федерального значения Новороссийск – Керчь входит в состав европейского маршрута E97, проходит по территории Краснодарского края и Крыма и пересекает Керченский пролив через мост.

"Строительство рассматриваемого участка дороги протяженностью около 19 км с расчетной скоростью 120 км/ч направлено на обеспечение транспортной связи полуострова с материковой частью Российской Федерации — Таманским полуостровом. Участок станет альтернативным направлением для отрезка трассы, проходящего по территории Анапы, что позволит освободить дорожную сеть города от транзитного транспорта", – говорится в сообщении.

Обход будет начинаться на 59 километре трассы А-290 и у подъездов к населенным пунктам Цыбанобалка и Пятихатка. Закончится объездной участок на 71 километре. Проект строительства, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России, также предусматривает сооружение транспортных развязок, примыканий в разных уровнях, мостов и путепроводов, прокладку водопропускных труб, строительство одноблочных комплектных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений и автобусных остановок.

Строительство новых и реконструкция уже действующих участков трассы А-290 Новороссийск – Керчь направлены на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с мостовым переходом через Керченский пролив и аннексированным полуостровом.