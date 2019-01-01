Т.н. "государственный совет" оккупированного Крыма назначил выборы в "парламент республики" на 8 сентября 2019 года.

Такое решение сегодня, 3 июня, на внеочередной сессии приняли "депутаты", передает Крыминформ.

«Назначить выборы "депутатов Государственного Совета Республики Крым" второго созыва на 8 сентября 2019 года. Настоящее постановление опубликовать в газете «Крымские известия» не позднее пяти календарных дней со дня его принятия. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия», — говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что днем голосования на выборах "депутатов госсовета" является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий т.н. "государственного" предыдущего созыва. А решение о назначении "выборов" должно быть принято в период с 31 мая 2019 года по 10 июня 2019 года.

Первые "выборы" в российский оккупационный парламент Крыма прошли 14 сентября 2014 года.