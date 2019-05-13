Уголовное дело о служебном подлоге, совершение которого вменяется руководителю Феодосийского торгового порта Руслану Сатановскому, по существу рассмотрит Феодосийский городской "суд".

Ранее, пишет ForPost, Следственный комитет возбудил против Сатановского уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ. По версии следствия, начальник Феодосийского торгового порта в 2018 году «оформил» студентам Севастопольского государственного университета прохождение производственной практики на судне «Бриз-Юг», которое вывели из эксплуатации еще в 2016 году.

Несмотря на возбуждение в отношении Сатановского уголовного дела, он пока не уволен, сообщила изданию пресс-служба "министерства транспорта" оккупированного Крыма.

«Он в настоящее время в отпуске. На предприятии проводится проверка», — пояснила пресс-служба "министерства".

Расследование уголовного дела о служебном подлоге завершено и оно передано в Феодосийский "горсуд". Дело будет рассмотрено по существу 6 июня.