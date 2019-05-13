В оккупированном Крыму на скамью подсудимых сел начальник Феодосийского порта
|21:01 03.06.2019
|0 комментариев
|Крым
Уголовное дело о служебном подлоге, совершение которого вменяется руководителю Феодосийского торгового порта Руслану Сатановскому, по существу рассмотрит Феодосийский городской "суд".
Ранее, пишет ForPost, Следственный комитет возбудил против Сатановского уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ. По версии следствия, начальник Феодосийского торгового порта в 2018 году «оформил» студентам Севастопольского государственного университета прохождение производственной практики на судне «Бриз-Юг», которое вывели из эксплуатации еще в 2016 году.
Несмотря на возбуждение в отношении Сатановского уголовного дела, он пока не уволен, сообщила изданию пресс-служба "министерства транспорта" оккупированного Крыма.
«Он в настоящее время в отпуске. На предприятии проводится проверка», — пояснила пресс-служба "министерства".
Расследование уголовного дела о служебном подлоге завершено и оно передано в Феодосийский "горсуд". Дело будет рассмотрено по существу 6 июня.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Крыму новый "вице-премьер"
Екс-голові Апеляційного суду Криму продовжили арешт
В оккупированном Севастополе новый и.о. вице-губернатора
Оккупационную "администрацию" Армянска поймали на рекордных махинациях с детскими площадками
Чиновник оккупационной "администрации" Бахчисарая превысил должностные полномочия на 7 млн руб
Предателю Украины не удалось уговорить "суд" оккупантов заключить его под домашний арест
Мэр Евпатории заявил о готовности сотрудничать со следствием
В оккупированном Крыму более 200 чиновников привлечены к ответственности за коррупцию