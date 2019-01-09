Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле заявила, що відмовиться від спірних судових реформ, проти яких виступав Євросоюз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Заява Денчіле сигналізує про зміну стратегії її партії після того, як її давній лідер Лівіу Драгня був поміщений у в'язницю минулого тижня.

За часів Драгні правлячі соціал-демократи домоглися низки змін в судовій системі, які були зустрінуті вуличними протестами і викликали критику з боку Європейської комісії, а також посольств західних країн в Бухаресті.

В результаті соціал-демократи програли на виборах до Європейського парламенту, і більшість румунів проголосували на референдумі проти того, щоб уряд міг змінювати закон про судочинство за допомогою надзвичайних указів, а також проти надання амністії або помилування за злочини, пов'язані з хабарництвом.

Драгня був засуджений наступного дня після голосування до 3,5 років тюремного ув'язнення у справі, пов'язаній з фальшивим працевлаштуванням партійних працівників, і Денчіле тимчасово зайняла пост лідера партії.

"Ця тема завдала великої шкоди партії і поляризувала наше суспільство. Я хочу, щоб СДП стала партією балансу, і відтепер теми правосуддя немає на порядку денному уряду, а ми зосередимося на тих сферах, які є пріоритетними для людей, таких як охорона здоров'я, освіта та інфраструктура", - сказала вона.