Представник Росії в Міжнародному суді ООН Григорій Лук'янцев звинуватив Україну в "утисках російськомовного населення".

Про це повідомляє Укрінформ.

"Україна стверджує про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, проте сама не дотримується цього і сама, в свою чергу, на материковій території вдається до дискримінації російськомовного населення. Татар почала захищати тільки після анексії Криму з метою захисту своїх політичних інтересів", - заявив Лук'янцев.

Представник Росії також стверджує, що Україна не дотрималась усіх процедур, передбачених статтею 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Як повідомляв Укрінформ, 3-7 червня відбуваються слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Згідно з графіком перший раунд усних аргументів було призначено на понеділок, 3 червня, виступатиме РФ. У вівторок свою позицію представить українська сторона.

16 січня 2017 року Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії. Міжнародний суд ООН розглядає позов щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті до Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи; смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарських громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

6 березня 2017 відбулися перші слухання в Гаазі. 19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі визначив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

У рамках позову проти Росії 12 червня 2018 року Україна відправила до Міжнародного суду ООН автобус із доказами порушення Росією міжнародного права в Криму і на Донбасі. Йдеться про меморандум - головний документ, який важить близько 90 кілограмів, складається з понад 17,5 тис. сторінок і налічує 29 томів.