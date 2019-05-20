Более 30 учений проведут силы Каспийской флотилии в летнем периоде обучения, в них примут участие около 30 кораблей и более 10 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.



"Учения пройдут на территории Астраханской области, Республики Дагестан и в акватории Каспийского моря. В ходе учений корабли флотилии и береговые силы отработают элементы совместного плавания при ведении боевых действий с надводными кораблями "противника" в условиях противодействия авиации, а также всестороннего обеспечения высадки сил морского десанта на необорудованное побережье Каспийского моря", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в учениях будут задействованы ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Волгодонск". Также планируется проведение около 20 учений с подразделениями морской пехоты, 90% из которых будут проводится как двусторонние с боевой стрельбой.

"Основное внимание при отработке практических действий будет уделено вопросам организации обороны войск, нанесению ракетных и артиллерийских ударов по "вражеским" судам и побережью, огневому поражение корабельных групп условного противника на морских переходах и во время высадки десанта", - уточнил собеседник агентства.