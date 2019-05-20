ЮВО: Более 10 тысяч военнослужащих КФЛ и около 30 кораблей примут участие в летних учениях
|20:01 03.06.2019
|0 комментариев
|Россия
Более 30 учений проведут силы Каспийской флотилии в летнем периоде обучения, в них примут участие около 30 кораблей и более 10 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Учения пройдут на территории Астраханской области, Республики Дагестан и в акватории Каспийского моря. В ходе учений корабли флотилии и береговые силы отработают элементы совместного плавания при ведении боевых действий с надводными кораблями "противника" в условиях противодействия авиации, а также всестороннего обеспечения высадки сил морского десанта на необорудованное побережье Каспийского моря", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в учениях будут задействованы ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Волгодонск". Также планируется проведение около 20 учений с подразделениями морской пехоты, 90% из которых будут проводится как двусторонние с боевой стрельбой.
"Основное внимание при отработке практических действий будет уделено вопросам организации обороны войск, нанесению ракетных и артиллерийских ударов по "вражеским" судам и побережью, огневому поражение корабельных групп условного противника на морских переходах и во время высадки десанта", - уточнил собеседник агентства.
Ещё на эту тему:
Сотню крупных учений проведут войска ЮВО в летнем периоде обучения
ЮВО: В Ростовской области начались сборы с командирами взводов 150 мотострелковой дивизии
Фрегат Черноморского флота совершил деловой визит в порт Лимассол
ЮВО: Разведчики приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке по новой методике
ЮВО: Военнослужащие 58-й общевойсковой армии спасались от химатаки
ЮВО: На полигоне непризнанной Осетии стартовали сборы с российскими военными инженерами
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Малые противолодочные корабли ЧФ провели учение по поиску субмарины