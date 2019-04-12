Патрульні катери Військово-Морських Сил типу «Island», що передані у рамках двостороннього співробітництва між США та Україною, знаходяться на завершальній стадії випробувань.

Катери вже дообладнані та пройшли ряд випробувань, повідомляє пресслужба ВМСУ.

Наразі робоча група ВМС ЗС України разом з іноземними колегами проводять планові швартові, маневрені та швидкісні випробування судна після його дообладнання новітніми системами та механізмами.

Так, 30 травня з бухти Арундле, м. Балтімор, штат Меріленд здійснив контрольних вихід патрульний катер «Слов’янськ» (б/н Р191). Підчас походу українські військові разом з американцями провели перевірку оновленого обладнання корабля.

Вже 8 червня очікується прибуття екіпажів до Балтимора, де почнеться їх практичний та завершальний етап навчання на катерах Р190 та Р191 з подальшим переміщенням до України.

Українські «Айленди» – це колишні катери Берегової охорони США «Drummond» (WPB1323) та «Cushing» (WPB-1321), що перебували на службі з 1988 року.