Катер ВМСУ «Слов’янськ» типу «Island» вийшов у море / Фото
|19:31 03.06.2019
|0 комментариев
|Украина
Патрульні катери Військово-Морських Сил типу «Island», що передані у рамках двостороннього співробітництва між США та Україною, знаходяться на завершальній стадії випробувань.
Катери вже дообладнані та пройшли ряд випробувань, повідомляє пресслужба ВМСУ.
Наразі робоча група ВМС ЗС України разом з іноземними колегами проводять планові швартові, маневрені та швидкісні випробування судна після його дообладнання новітніми системами та механізмами.
Так, 30 травня з бухти Арундле, м. Балтімор, штат Меріленд здійснив контрольних вихід патрульний катер «Слов’янськ» (б/н Р191). Підчас походу українські військові разом з американцями провели перевірку оновленого обладнання корабля.
Вже 8 червня очікується прибуття екіпажів до Балтимора, де почнеться їх практичний та завершальний етап навчання на катерах Р190 та Р191 з подальшим переміщенням до України.
Українські «Айленди» – це колишні катери Берегової охорони США «Drummond» (WPB1323) та «Cushing» (WPB-1321), що перебували на службі з 1988 року.
Ещё на эту тему:
Росія не очікувала і пізно відреагувала наближення катерів ОС до російського порту на Азові
Морський центр ССО відпрацьовує захоплення суден / Відео
В Черном море украинские и британские военные моряки проведут тренировку типа PASSEX
Реформування морської охорони завершиться за три роки
Маріупольський «Гриф» пройде доковий ремонт
Экипажи катеров класса «Айленд» проходят усиленную языковую подготовку по стандартам НАТО
ВМС України отримали три судна забезпечення
Морська піхота ВМСУ матиме розвідувальний батальйон
Азовське море охоронятимуть нові "Кентаври" – Генштаб ЗСУ