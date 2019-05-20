UPF 2019: Майже 100% українських морських портів відповідають міжнародним нормам безпеки

19:01 03.06.2019 0 комментариев Украина

В рамках Ukrainian Ports Forum-2019 відбувся круглий стіл Ukrainian Ports: Maritime Security Agenda. 

Українські і міжнародні експерти з морської безпеки посольства США, Міжнародної морської організації (IMO) та ОБСЄ зібрались в Одесі, аби обговорити відповідність рівня безпеки українських морських портів міжнародним конвенціям, пише сайт Адміністрації морських портів України.

Учасники зустрічі відзначили суттєву позитивну динаміку приведення українських портів і портових засобів у відповідність до міжнародних вимог систем безпеки.

За даними, представленими заступником голови ДП «АМПУ» з морської та внутрішньої безпеки Сергієм Гронським, за рік, що минув з моменту проведення аналогічної конференції в рамках Ukrainian Ports Forum 2018, АМПУ підтвердила відповідність міжнародним вимогам з морської безпеки 38 портових засобів. Це більш ніж в 2 рази перевищує минулорічний показник.

«Зараз практично всі портові засоби, за винятком нещодавно створених, охоплені оцінками охорони, мають необхідну документацію і відповідають міжнародним нормам. У 2019 ми плануємо провести аналогічну оцінку ще в чотирьох портах і привести у відповідність ще близько 20 портових засобів. Таким чином, рівень охоплення складе більше 90% і це означає, що українські порти і термінали на високому рівні відповідають міжнародним нормам з безпеки», — прокоментував результати роботи Сергій Гронський.

Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк наголосив на безальтернативності дотримання вимог міжнародного та національного законодавства в питаннях морської безпеки і охорони портів усіма суб'єктами системи морської безпеки. А глава наглядової ради АМПУ, перший заступник Державної служби морського та річкового транспорту Дмитро Баринов закликав всіх учасників ринку до координації дій і об'єднання зусиль задля забезпечення безпеки в портах.

При реалізації цих завдань Україна може розраховувати на міжнародну технічну допомогу. Так, керівник відділу технічної співпраці Міжнародної морської організації в Західній Азії і Східній Європі Івайло Валев заявив про готовність IМО включати Україну в свої програми технічної допомоги для імплементації міжнародних конвенцій. За словами директора Департаменту морської безпеки ДП «АМПУ» Андрія Кашуби, наразі ведеться активна робота з залучення технічної допомоги для навчання співробітників АМПУ, служб морської безпеки портів і офіцерів охорони портових засобів по модельним курсам ІМО в питаннях виконання Кодексу охорони суден і портових засобів (ОСПС).

АМПУ також співпрацює в питаннях взаємодії підвищення рівня морської безпеки з Програмою експертного контролю і захисту кордонів Уряду США (ExBS). Про її можливості на форумі розповів керівник програми Джеймс Джонс. За останні роки налагоджена тісна співпраця між береговою охороною США і АМПУ: проведено ряд навчальних семінарів для співробітників служб морської безпеки морських портів і портових операторів, ділових зустрічей і дискусій. Представники іноземних делегацій щоразу відзначають значний успіх України у впровадженні Кодексу охорони суден і портових засобів (ОСПС), який є ключовим показником ефективних заходів безпеки портів у всьому світі.

Окремо учасники зустрічі обговорили питання залучення аутсорсингових охоронних компаній для посилення і підтримки режиму перебування в портах. Було відзначено що така практика успішно використовується в портах Антверпена, Роттердама, Гамбурга і Прибалтики. В Україні вона також впроваджена в декількох портах (Ізмаїл та Миколаїв). Перші результати реорганізації системи охорони показали економію коштів на рівні близько 5 млн грн на рік при збереженні якості охоронних послуг та підвищення рівня їх технічного оснащення. За прогнозами АМПУ переведення на аутсорсинг охорони в Одеській та Іллічівській філіях АМПУ може забезпечити економію на рівні ще 14 млн грн.



Ещё на эту тему:

18:31 30.05.2019
В Одесі розпочав роботу Український портовий форум
12:01 27.05.2019
Одеський порт відкрив круїзний сезон 2019 року / Фото
08:31 24.05.2019
У січні-квітні морпорти України скоротили суднооборот на 1,1%
13:31 23.05.2019
Грузия и Украина предложат ЕС профинансировать сообщение между портами Черноморского региона
18:31 21.05.2019
P&O Maritime виконала першу проводку в Одеському порту / Фото
20:01 16.05.2019
P&O Maritime виконала формальності для роботи в Одеському порту / Фото
14:31 11.05.2019
З початку року морпорти України прийняли понад 4 тисяч суден / Фото
16:01 07.05.2019
«Укртранснафта» має намір викупити перевалочний комплекс у порту «Південний»
17:01 19.04.2019
Egis разработает математическую модель прогноза грузопотока в портах Украины
14:21 17.04.2019
Порт "Южний" перейменували в "Південний"
19:51 10.04.2019
Кабмін готується декомунізувати порт "Южний"
16:01 02.04.2019
З початку року Маріупольський порт зафіксував 100 суднозаходів
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 03.06.2019
Азербайджан отказался от покупки десяти самолетов Boeing
12:40 30.05.2019
Добыча газа в Азербайджане в 2020 году превысит 40 млрд кубометров
13:15 29.05.2019
В Азербайджане произошло извержение вулкана
19:01 23.05.2019
XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
19:31 30.05.2019
Консорциум с российской ТМК будет строить продолжение «Турецкого потока» по Болгарии
21:01 28.05.2019
Через санкції ЄС Болгарія не може відремонтувати свої штурмовики у Білорусі
19:31 27.05.2019
Турция и Болгария начинают железнодорожные пассажироперевозки
Все новости страны
Греция Греция
18:31 03.06.2019
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах
16:06 31.05.2019
Офіси зв’язку Греції і Північної Македонії перетворюють на посольства
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
Все новости страны
Грузия Грузия
13:59 31.05.2019
ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою «під кущем»
10:00 30.05.2019
Грузия снова хочет экстрадиции вернувшегося в Украину Саакашвили
15:15 29.05.2019
Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН
19:15 28.05.2019
Напряжение отношений между Грузией и Азербайджаном интересно только России
Все новости страны
Молдова Молдова
18:45 03.06.2019
Молдова рискует потерять финансовую поддержку МВФ в случае досрочных выборов
17:31 03.06.2019
В Молдове перекрыт канал контрабанды наркотиков из ЕС в Россию / Фото
13:31 03.06.2019
ЄС, РФ і США відправили посланців у Молдову на тлі можливої проросійської коаліції
19:30 31.05.2019
Ливни в Молдове размыли дороги и затопили дома
Все новости страны
Россия Россия
20:01 03.06.2019
ЮВО: Более 10 тысяч военнослужащих КФЛ и около 30 кораблей примут участие в летних учениях
19:45 03.06.2019
Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, що веде до повернення делегації РФ
18:15 03.06.2019
Сотню крупных учений проведут войска ЮВО в летнем периоде обучения
17:01 03.06.2019
Из-за отсутствия украинских комплектующих в России фрегаты решили заменить корветами
Все новости страны
Румыния Румыния
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
16:55 31.05.2019
Папа Франциск летить до Румунії
21:01 30.05.2019
П'ятиметровий шар снігу накрив гірську трасу в Румунії
16:31 30.05.2019
Президент Румынии требует немедленной отставки министров иностранных и внутренних дел
Все новости страны
Турция Турция
08:31 03.06.2019
Фрегат Черноморского флота совершил деловой визит в порт Лимассол
18:30 31.05.2019
Эрдоган заявил о неизменности курса Турции на вступление в ЕС
12:25 31.05.2019
У Туреччині перенесли музичний фестиваль, аби не заважати розмноженню черепах
08:51 31.05.2019
Суд Турции приговорил 74 бывших военных к пожизненному заключению
Все новости страны
Украина Украина
21:01 03.06.2019
В оккупированном Крыму на скамью подсудимых сел начальник Феодосийского порта
20:45 03.06.2019
Справи на двох бойовиків "Кримської самооборони" направили до суду
20:15 03.06.2019
У Херсоні розпочали роботу п'ять освітніх центрів для абітурієнтів з Криму / Фото
19:31 03.06.2019
Катер ВМСУ «Слов’янськ» типу «Island» вийшов у море / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс