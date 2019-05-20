В рамках Ukrainian Ports Forum-2019 відбувся круглий стіл Ukrainian Ports: Maritime Security Agenda.

Українські і міжнародні експерти з морської безпеки посольства США, Міжнародної морської організації (IMO) та ОБСЄ зібрались в Одесі, аби обговорити відповідність рівня безпеки українських морських портів міжнародним конвенціям, пише сайт Адміністрації морських портів України.

Учасники зустрічі відзначили суттєву позитивну динаміку приведення українських портів і портових засобів у відповідність до міжнародних вимог систем безпеки.

За даними, представленими заступником голови ДП «АМПУ» з морської та внутрішньої безпеки Сергієм Гронським, за рік, що минув з моменту проведення аналогічної конференції в рамках Ukrainian Ports Forum 2018, АМПУ підтвердила відповідність міжнародним вимогам з морської безпеки 38 портових засобів. Це більш ніж в 2 рази перевищує минулорічний показник.

«Зараз практично всі портові засоби, за винятком нещодавно створених, охоплені оцінками охорони, мають необхідну документацію і відповідають міжнародним нормам. У 2019 ми плануємо провести аналогічну оцінку ще в чотирьох портах і привести у відповідність ще близько 20 портових засобів. Таким чином, рівень охоплення складе більше 90% і це означає, що українські порти і термінали на високому рівні відповідають міжнародним нормам з безпеки», — прокоментував результати роботи Сергій Гронський.

Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк наголосив на безальтернативності дотримання вимог міжнародного та національного законодавства в питаннях морської безпеки і охорони портів усіма суб'єктами системи морської безпеки. А глава наглядової ради АМПУ, перший заступник Державної служби морського та річкового транспорту Дмитро Баринов закликав всіх учасників ринку до координації дій і об'єднання зусиль задля забезпечення безпеки в портах.

При реалізації цих завдань Україна може розраховувати на міжнародну технічну допомогу. Так, керівник відділу технічної співпраці Міжнародної морської організації в Західній Азії і Східній Європі Івайло Валев заявив про готовність IМО включати Україну в свої програми технічної допомоги для імплементації міжнародних конвенцій. За словами директора Департаменту морської безпеки ДП «АМПУ» Андрія Кашуби, наразі ведеться активна робота з залучення технічної допомоги для навчання співробітників АМПУ, служб морської безпеки портів і офіцерів охорони портових засобів по модельним курсам ІМО в питаннях виконання Кодексу охорони суден і портових засобів (ОСПС).

АМПУ також співпрацює в питаннях взаємодії підвищення рівня морської безпеки з Програмою експертного контролю і захисту кордонів Уряду США (ExBS). Про її можливості на форумі розповів керівник програми Джеймс Джонс. За останні роки налагоджена тісна співпраця між береговою охороною США і АМПУ: проведено ряд навчальних семінарів для співробітників служб морської безпеки морських портів і портових операторів, ділових зустрічей і дискусій. Представники іноземних делегацій щоразу відзначають значний успіх України у впровадженні Кодексу охорони суден і портових засобів (ОСПС), який є ключовим показником ефективних заходів безпеки портів у всьому світі.

Окремо учасники зустрічі обговорили питання залучення аутсорсингових охоронних компаній для посилення і підтримки режиму перебування в портах. Було відзначено що така практика успішно використовується в портах Антверпена, Роттердама, Гамбурга і Прибалтики. В Україні вона також впроваджена в декількох портах (Ізмаїл та Миколаїв). Перші результати реорганізації системи охорони показали економію коштів на рівні близько 5 млн грн на рік при збереженні якості охоронних послуг та підвищення рівня їх технічного оснащення. За прогнозами АМПУ переведення на аутсорсинг охорони в Одеській та Іллічівській філіях АМПУ може забезпечити економію на рівні ще 14 млн грн.