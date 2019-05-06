Консервативна опозиційна партія "Нова демократія" виграла місцеві вибори в Греції, перемігши майже у всіх регіонах, а також в найбільших містах - Афінах і Салоніках.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Еkathimerini.

Лідер партії Кірякос Міцотакіс заявив, що кандидати "Нової демократії" перемогли у 12 з 13 регіонів країни своїх головних суперників від партії прем’єра Греції Алексіса Ципраса.

В Афінах племінник Міцотакіса, кандидат у мери Костас Бакояніс, отримав 65% голосів, за результатами 99% виборчих дільниць.

Мати Бакояніса була першою жінкою-мером Афін у 2003 році, а його дід був прем'єр-міністром у 1990-1993 роках.

Партія Ципраса програла за п’ять тижнів до дострокових парламентських виборів, які глава уряду оголосив після поразки на виборах до Європарламенту, на яких перемогу святкувала також "Нова демократія".

Ципрас сказав в неділю ввечері, що в політиці, як і в житті, "важливо знати, як перемагати, а також знати, як програвати".