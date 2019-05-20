До складу російської делегації в Гаазі увійшов "замміністра" з окупованого Криму

13:45 03.06.2019 0 комментариев Крым

До складу делегації Росії на слуханнях Міжнародного Суду ООН щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації увійшов "замміністра освіти Криму" Айдер Аблятіпов. 

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, передає УНН.

"До речі, російські агресори приїхали з делегацією понад 40 осіб, серед яких – відомий своєю безпринципністю та особливим лакейством "замміністра освіти Криму" Айдер Аблятіпов", - написав Чубаров.

Він заявив, що російська сторона "буде намагатися піднести цей факт мало не як прорив міжнародної ізоляції Криму".

"...але все пояснюється дуже просто: Нідерланди надали разову візу Аблятипову і лише з причини того, що він включений однією зі сторін судового процесу як учасник на засіданні", - додав Чубаров.

За його словами, одразу після завершення засідання суду Аблятипов має негайно виїхати з Нідерландів.

Нагадаємо, 3-7 червня 2019 року у Гаазі (Нідерланди) відбудуться слухання Міжнародного суду ООН у справі про порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Росія на слуханнях у Міжнародному суді в Гаазі планує доводити відсутність юрисдикції цього органу для розгляду судової справи "Україна проти Російської Федерації".

У понеділок, 3 червня, Міжнародний суд ООН розгляне заперечення РФ у позові України.

Україна ж представить свою позицію у суді у вівторок, 4 червня.



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