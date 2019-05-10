Правозахисники закликають делегації у ПАРЄ вимагати від РФ звільнення політв'язнів
|13:15 03.06.2019
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|Крым
Українські правозахисні організації закликають делегації країн-членів ПАРЄ вимагати у Росії звільнити українських заручників і політв'язнів.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, повідомляє Укрінформ.
"На фоні дискусій у Раді Європи про зняття санкцій з Росії українські правозахисні організації звернулися до національних делегацій-членів ПАРЄ із проханням починати таку розмову із вимоги до Росії звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України в Росії та на окупованих українських територіях Криму і Донбасу", - зазначила вона.
Правозахисниця нагадала, що 3 червня засідатиме Регламентний комітет ПАРЄ, який серед іншого розглядатиме додаткову санкційну процедуру, яка буде впроваджуватися спільним рішенням ПАРЄ та Комітету міністрів/генерального секретаря Ради Європи.
У цьому зв'язку Матвійчук висловила сподівання, що ПАРЄ не позбавлятиме себе остаточно права накладати санкції самостійно.
Текст заяви відкритий до підписання правозахисними та громадськими організаціями із інших країн-членів Ради Європи.
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