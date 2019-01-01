Археологи виявили в столиці Болгарії Софії неолітичне поховання, вік якого оцінюється в 7,6 тисячі років.

Поховання було знайдено на території поселення Слатіна, яке існувало ще вісім тисяч років тому, пише ZN,UA з посиланням на N+1.

Поселення Слатіна, яке назвали по імені річки, що протікає поруч, було випадково виявлено у 1950 році. У 1958 році тут почалися розкопки, під час яких дослідники виявили житлові будинки, а в них – вогнища і кераміку. Імовірно, деякі будинки в поселенні були найбільшими неолітичними житлами того часу: площа одного з них становила майже 300 квадратних метрів, площа ще двох — 147 і 117 квадратних метрів відповідно. Під час наступних охоронних робіт дослідники знайшли в Слатіні кам'яні знаряддя праці та зброю, а також поховання. На думку дослідників, поселення існувало протягом 500 років, між 7,5 і 8 тисячами років тому.

Тепер же вчені знайшли поховання, яке було зроблено приблизно 7,6 тисячі років тому поруч з будинком на окраїні селища. Оглянувши останки, вчені припустили, що в могилі була похована жінка з дитиною. Але щоб це підтвердити, потрібно провести остеометричний аналіз останків. Крім поховання вчені виявили домашнє начиння і предмети культу, зокрема кістяні ложки, кераміку та частини столів для жертвоприношень.