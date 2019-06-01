Правоохранительные органы раскрыли деятельность преступной группировки, занимающейся контрабандой наркотиков по направлению Европейский Союз (Испания / Италия) — Республика Молдова — Российская Федерация.

В соответствии с обстоятельствами для осуществления преступной деятельности члены преступной группы приобрели несколько транспортных средств, где впоследствии они создали специальные места для сокрытия наркотиков, которые были перевезены в Республику Молдова из Европейского Союза, а впоследствии в Российскую Федерацию, пишет 1news.md.

Согласно информации, представленной прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, при въезде в Республику Молдова было остановлено транспортное средство с румынскими регистрационными номерами. За рулем находилось лицо с двойным гражданством: Молдовы и Румынии, который ранее был осужден за совершение аналогичных преступлений. В ходе обыска в специально отведенных местах автомобиля было обнаружено около 12 кг наркотиков — «гидропон» (марихуана), завернутых в фольгу и полимерный материал.

Подозреваемые продали 1 кг «гидропона» по цене 4500 евро. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается в 1 млн леев.

После обыска водитель был задержан и арестован на 30 дней. В то же время в сотрудничестве с правоохранительными органами Румынии проводятся специальные следственные мероприятия по выявлению местонахождения двух других лиц, членов преступной группы, которые в настоящее время скрываются.

В случае признания вины, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы за контрабанду, а за незаконный оборот наркотиков с целью отчуждения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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