Из-за отсутствия украинских комплектующих в России фрегаты решили заменить корветами

17:01 03.06.2019 0 комментариев Россия

В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356. 

Об этом заявил Mil.Press FlotProm начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ Владимир Тряпичников на церемонии спуска на воду тральщика "Владимир Емельянов" проекта 12700 (шифр "Александрит").

Многоцелевые корветы проекта 20386 разработали в ЦМКБ "Алмаз". Они предназначены для ведения боевых действий в ближней и дальней морской зоне, защиты морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности. 

Корабли с водоизмещением 3400 тонн (длина – 109 метров) вооружат 100-мм арткомплексом А-190-01, двумя 30-мм артустановками АК-630М, ЗРК "Редут", двумя пусковыми установками противолодочного комплекса "Пакет-НК" и высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" (или ПКР "Уран"). Также на корвете сможет базироваться вертолет Ка-27 или Ка-29. 

Головной корабль проекта 20386 заложили на "Северной верфи" 28 сентября 2016 года. Первоначально его назвали "Дерзким", однако в 2019 году военные решили переименовать корвет в "Меркурий" – в честь русского брига. Его планируют спустить на воду весной 2021 года. 

Сейчас в составе ВМФ России несут службу три фрегата проекта 11356 – "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Строительство второй тройки кораблей данного проекта заморозили после срыва поставок газотурбинных силовых установок украинского предприятия "Зоря-Машпроект". 

Водоизмещение фрегатов проекта 11356 – 4000 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. В состав вооружения входят: артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, торпедные и противолодочные средства поражения, а также крылатые ракеты высокой дальности "Калибр-НК". На борту базируется палубный вертолет Ка-27 или Ка-31. 



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