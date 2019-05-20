ЮВО: В Ростовской области начались сборы с командирами взводов 150 мотострелковой дивизии
|16:01 03.06.2019
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|Россия
С командирами взводов 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области начались первые в летнем периоде обучения учебно-методические командирские сборы.
Сборы с офицерами проводятся в два этапа под руководством командира соединения и продлятся в течение недели на полигонах Кадамовский и Кузьминский Ростовской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
На первом этапе офицерам будут доведены основные требования организации учебного процесса при апробации новых методов ведения двустороннего боя в разведывательно-ударных (огневых) контурах с учетом полученного опыта в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах.
В ходе второго практического этапа офицерам будут продемонстрированы действия усиленной мотострелковой роты в обороне и наступлении при совершении марша и выполнении маневров, применяя нестандартные методы, введение противника в заблуждение, используя новейшие наземные и воздушные средства огневого поражения, а также беспилотную авиацию.
Завершатся сборы аттестацией офицеров по методике, теории и практике со сдачей более 50 нормативов, решением около 20 тактических задач по основным предметам обучения.
Всего в офицерских командирских сборах принимают участие около 1 тысячи офицеров и задействовано более 200 единиц военной специальной техники.
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