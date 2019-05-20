В позиционных районах аннексированного Крымского полуострова расчеты мобильных противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота проводят плановые занятия с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша.

Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на позициях в различных ландшафтах местности, задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Целью тренировки является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению электронных пусков ракет по условному противнику.

Всего к плановым мероприятиям боевой подготовки привлечено порядка 20 единиц военной и специальной техники и около 100 военнослужащих из состава отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота страны-агрессора.