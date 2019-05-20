ЮВО: Боевые вертолеты нанесли ракетный удар по объектам условного противника на крымском побережье
|15:31 03.06.2019
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|Крым
Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-8 «Терминатор», Ми-24 «Крокодил» и Ми-28Н «Ночной охотник» Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетный удар по мишеням на полигоне Чауда в Крыму.
Ракетный удар был нанесен в рамках проведения всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2019», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Во время вылетов летчики поражали при помощи неуправляемых авиационных ракет (НАР) и пушечного вооружения условный завод по производству взрывчатых веществ, группу самолетов на аэродроме, колонну техники и командный пункт условного противника.
Выполнение задачи было осложнено тем, что летчики действовали в условиях морского побережья, на предельно малой высоте.
В общей сложности в боевых стрельбах было задействовано около 10 экипажей армейской авиации ЮВО.
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