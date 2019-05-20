Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-8 «Терминатор», Ми-24 «Крокодил» и Ми-28Н «Ночной охотник» Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетный удар по мишеням на полигоне Чауда в Крыму.

Ракетный удар был нанесен в рамках проведения всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2019», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время вылетов летчики поражали при помощи неуправляемых авиационных ракет (НАР) и пушечного вооружения условный завод по производству взрывчатых веществ, группу самолетов на аэродроме, колонну техники и командный пункт условного противника.

Выполнение задачи было осложнено тем, что летчики действовали в условиях морского побережья, на предельно малой высоте.

В общей сложности в боевых стрельбах было задействовано около 10 экипажей армейской авиации ЮВО.