Авиакомпания "Аэрофлот" в воскресенье, 2 июня, запустила ежедневные рейсы в оккупированный Симферополь из Краснодара и Сочи.

"Вылет из Сочи [в] 07:00, прибытие в воздушные ворота Крыма - в 08:30, в олимпийскую столицу лайнер отправляется в 09:25, прибывает в 10:50", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Сочи.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта Краснодара, рейсы в Симферополь выполняются в 01:20 (прибытие в 02:35). "В обратном направлении вылет в 03:35, прибытие в 04:40", - добавили в пресс-службе.

Стоимость перелета в эконом-классе в одну сторону составит 2,5 тыс. рублей.

"Аэрофлот" выполняет полеты между Сочи и Симферополем с января 2017 года.

Издание сообщает, что правительство России ранее расширило программу субсидирования внутренних авиаперевозок в Калининград и оккупированный Симферополь, а также города Дальнего Востока. Теперь субсидии выделяются на весь год, тогда как раньше такие рейсы действовали только с 1 марта по 1 декабря. Приобрести субсидируемые билеты могут теперь и многодетные семьи, ранее это распространялось только на граждан младше 23 лет, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, инвалидов и сопровождающих их лиц.