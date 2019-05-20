Подконтрольный оккупантам Кировский районный "суд" приговорил 25-летнего жителя Крыма Эдема Кадырова к четырем годам заключения за "участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) в целях, противоречащих интересам РФ".

Об этом говорится в материалах, распространенных в понедельник, 3 июня, УФСБ России по оккупированным Крыму и городу Севастополю, пишет ТАСС.

"Суд" признал Кадырова виновным в участии в незаконном вооруженном формировании - батальоне им. Н. Челебиджихана - в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы и одного года ограничения свободы, - сказано в сообщении.

Оккупанты заявляют, что Кадыров в 2016 году вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым крымскотатарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана, действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности входила личная охрана командира НВФ Ислямова, выполнение поставленных им задач, строительство сооружений и заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, досмотр транспортных средств, ее пересекающих, и другое.

По возвращении в оккупированный Крым Эдем Кадыров, "имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом". 23 января 2019 года он был задержан сотрудниками УФСБ РФ по оккупированным Крыму и Севастополю совместно с пограничниками.

Издание пишет, что Кадыров признал свою вину.