Азербайджан отказался от покупки десяти самолетов Boeing

14:01 03.06.2019 0 комментариев Азербайджан

Азербайджан аннулировал контракт с компанией Boeing на закупку десяти самолетов Boeing 737 MAX-8.

Об этом сообщило ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), передает oxu.az.

«Мы официально отказались от планов покупки самолетов Boeing 737 MAX-8 по известным причинам, связанным с безопасностью данных самолетов, и аннулировали соответствующий контракт», - заявили в AZAL.

В апреле 2017 года азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и Boeing подписали контракт на приобретение 10 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX-8. Оператором данных самолетов должна была быть компания AZAL. Общая сумма соглашения составляла около одного миллиарда долларов. Азербайджан в рамках контракта должен был получить самолеты в течение трех лет.

AZAL на сегодняшний день эксплуатирует такие самолеты, как Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, а также самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.



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