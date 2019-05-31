Число тральщиков типа "Александрит" для российского флота, которые построят на Средне-Невском судостроительном заводе, увеличили до 12 единиц.

Об этом заявил начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников. "В ближайшее время заложат еще два корабля", – сказал он в ответ на вопрос журналиста Mil.Press FLOT на церемонии спуска на воду третьего тральщика проекта 12700 "Владимир Емельянов". В апреле источники издания сообщили о закладке двух тральщиков до конца года.

Владимир Тряпичников не уточнил даты закладки. По данным пресс-службы СНСЗ, до конца текущего года заложат седьмой корабль типа "Александрит" – его назвали в честь вице-адмирала Анатолия Шлемова, возглавлявшего управление кораблестроения ВМФ России.

Контр-адмирал добавил, что в программе кораблестроения до 2050 года запланировано к строительству всего более 30 "Александритов". Он также сообщил, что ВМФ ежегодно нужны три таких корабля: "(Средне-Невский судостроительный) завод набрал хороший ритм, но мы считаем, что недостаточный: нужно сдавать по два корабля в год, а в ближайшие годы и три".

Гендиректор СНСЗ Владимир Середохо подтвердил возможность постройки трех тральщиков ежегодно: по его словам, предприятие "вошло в тот ритм, в котором (в советские годы – ред.) раньше завод работал всегда".

Композитные тральщики проекта 12700 водоизмещением около 890 тонн и скоростью хода до 16,5 узла разработаны петербургским ЦМКБ "Алмаз". Основное их предназначение – поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера.

Серию "Александритов" для ВМФ России в апреле 2018 года увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год.

Морской тральщик проекта 12700 "Владимир Емельянов", фото Mil.Press FlotProm