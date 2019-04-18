ЄС, РФ і США відправили посланців у Молдову на тлі можливої проросійської коаліції
|13:31 03.06.2019
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|Молдова
У понеділок, 3 червня, до Молдови прибудуть троє високопоставлених чиновників з ЄС, США та РФ на тлі ознак того, що новий уряд країни може розвернутися у бік Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Зокрема, у Кишинів прибуде єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган. Він планує зустрітися з президентом, прем'єр-міністром і трьома лідерами основних партій, щоб обговорити відносини між ЄС і Молдовою та поточні події у процесі формування уряду.
У столиці Молдови також очікується директор Державного департаменту США з питань Східної Європи Бред Фреден, а також заступник прем'єр-міністра Росії Дмітрій Козак, який відповідає за управління відносинами з Молдовою.
Козак відомий спірним планом федералізації Молдови як способу вирішення замороженого конфлікту з невизнаним Придністров'ям. Це буде його перший візит в Молдову за останні 20 років.
За підсумками парламентських виборів у лютому соціалісти, які виступають за тісніші зв'язки з Москвою, стали найбільшою партією. Керівна Демократична партія, що виступає за тіснішу інтеграцію з ЄС, стала другою. Проєвропейський опозиційний блок ACUM (зараз) фінішував третім.
Після трьох місяців невдалих спроб сформувати парламентську більшість між ACUM і соціалістами з'явилась вірогідність формування проросійської коаліції. Демократична партія на чолі з магнатом Владом Плахотнюком запросила в п'ятницю соціалістів на коаліційні переговори - всього за тиждень до крайнього терміну, щоб сформувати уряд і запобігти достроковим виборам.
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