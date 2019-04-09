Сьогодні у Парижі чергова "битва" в ПАРЄ щодо Росії

13:01 03.06.2019 0 комментариев Россия

Засідання регламентного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи відбудеться у Парижі у понеділок, 3 червня. 

Це стане черговою "битвою" проти змін у регламент організації, які можуть дозволити делегації Росії брати участь у роботі ПАРЄ. Про це повідомив напередодні голова постійної української парламентської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв, передає УНН.

"Завтра (3 червня - ред.) буде чергова битва в ПАРЄ. Фінальна 24 червня. Проросійські сили кинули все на досягнення своєї мети. Ми очікуємо всього, засобами гребувати не будуть. Але якщо Асамблея здасть позиції, це буде мати погані наслідки для всієї Ради Європи. Проте, росіян це теж цілком влаштовує", - написав Ар'єв у Facebook.

Нагадаємо, раніше Ар'єв заявляв, що у Раді Європи намагаються змінити регламент для того, щоб піти назустріч РФ і не допустити її виходу з РЄ.

Також нагадаємо, 17 травня понад 30 міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи на засіданні в Гельсінкі ухвалили рішення, яке може дозволити Росії повернутись у ПАРЄ за надзвичайною процедурою.



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