У Гаазі сьогодні починаються слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикція) у справі про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомляє Укрінформ.

Сьогодні перший раунд усних аргументів, РФ виступатиме першою.

Представниками РФ на слуханнях призначені посол з особливих доручень МЗС Росії Дмитро Лобач, уповноважений МЗС Росії з прав людини, демократії та верховенства права, заступник директора Департаменту з гуманітарного співробітництва та прав людини Григорій Лукьянцев. До складу російської делегації увійшли представники Генеральної прокуратури Росії, Слідчого комітету Росії, Міноборони Росії. Інтереси Росії представляє британський юрист Семюел Вордсворт, професор міжнародного права університету Потсдама Андреас Ціммерман.

У вівторок, 4 червня, свою позицію представить українська сторона.

Очолює українську делегацію Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, Агент України у справі Україна проти Російської Федерації.

До складу делегації також увійшли посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов, заступник начальника відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Микола Говоруха (за згодою), заступник директора Департаменту — начальник відділу Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Богдан Тиводар, голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров (за згодою) та начальник відділу управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Ігор Яновський.

Україні допомагатимуть юристи Марні Чик, Джонатан Гімблет та Девід Зайонтс, а також відомі професори, серед яких Жан-Марк Тювенін, Гарольд Коу.

Слухання триватимуть з понеділка 3 червня по п'ятницю 7 червня.

16 січня 2017 року Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії. Міжнародний суд ООН розглядає позов щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті до Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи; смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарських громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

6 березня 2017 відбулися перші слухання в Гаазі. 19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі визначив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

У рамках позову проти Росії 12 червня 2018 року Україна відправила до Міжнародного суду ООН цілий автобус доказів російської агресії. Мова йде про меморандум, головний документ, який важить близько 90 кілограмів, складається з понад 17 500 сторінок тексту, міститься в 29 томах і має 75 примірників.

Меморандум містить докази порушення Росією міжнародного права в Криму і на Донбасі.