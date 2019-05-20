Российские оккупационные «власти» в нарушение Четвертой Женевской конвенции направили на воинскую службу в Подмосковье 152 призывника с территории Крыма.

Об этом сообщает в Facebook «Крымская правозащитная группа».

«Сегодня, 31 мая, призывников из Крыма отправили служить на территорию РФ», — сообщают правозащитники со ссылкой на крымские СМИ.

По их данным, самолетами военно-транспортной авиации призывники будут доставлены к местам дальнейшего прохождения службы в частях и соединениях Военно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Как сообщил «военком» Крыма Олег Ермилов, 152 человека — треть от установленного задания весеннего призыва, будут проходить службу в Западном военном округе на территории Подмосковья.

Всего с 1 апреля — даты начала весеннего призыва — из Крыма на территорию России незаконно направлены на воинскую службу около 500 человек. В целом РФ призвала на воинскую службу около 1000 крымчан.

В «Крымской правозащитной группе» напомнили, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.

Украинские и российские правозащитники подготовили рекомендации для крымчан, как не стать жертвой уголовного преследования за уклонение от службы в армии РФ.