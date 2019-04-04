У США запропонували п'ять видів санкцій проти "Північного потоку-2"
|11:31 03.06.2019
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|Россия
Сенатори Конгресу США пропонують вводити мінімум п'ять видів санкцій щодо тих, хто надає послуги страхування судам, які працюють над укладанням газопроводу "Північний потік-2".
Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на законопроект про санкції, передає Європейська правда.
Йдеться як про фізичні, так і про юридичні особи.
Зокрема, сенатори пропонують відмовляти у видачі експортних ліцензій регулюючими органами США, ввести заборону на отримання позик на загальну суму понад 10 млн доларів протягом 12 місяців, та заборону на роботу з держборгом США або федеральними коштами.
Також серед пропозицій - заборона на проведення платежів в зоні американської юрисдикції і угоди з власністю. Співробітники такої компанії можуть бути вислані з країни.
І останній пункт передбачає заборону на в'їзд в США і заморозку активів будь-яких осіб, що знаходяться в юрисдикції США, та причетні до "продажу, оренди, надання або сприяння в наданні" судів, що укладають російські труби для "Північного потоку-2" на глибину 30 метрів і більше.
Авторами законопроекту виступили сенатори Тед Круз, Джин Шахін, Джон Барраса і Том Коттон.
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