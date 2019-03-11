В Севастополе спасатели ликвидировали пожар на корабле / Видео
|11:01 03.06.2019
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|Крым
В "Центр управления в кризисных ситуациях" поступило сообщение о пожаре на корабле по адресу Симферопольское шоссе, 4.
Загорелось судно, отправленное на распиловку, расположенное на судоразделочной площадке. Об этом сообщает пресс-служба городского "управления МЧС".
«К месту вызова было направлено отделение отдельного поста четвёртой пожарно-спасательной части, – указано в сообщении. – Потребовались дополнительные средства для тушения пожара. В кратчайшие сроки на место прибыло еще пять пожарных расчетов со всех районов города».
Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В тушении участвовали силы и средства от МЧС России, Черноморского флота и Всероссийского добровольного пожарного общества. Всего к ликвидации пожара было привлечено 49 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 15 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет.
Причину пожара устанавливают эксперты.
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