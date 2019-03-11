В "Центр управления в кризисных ситуациях" поступило сообщение о пожаре на корабле по адресу Симферопольское шоссе, 4.

Загорелось судно, отправленное на распиловку, расположенное на судоразделочной площадке. Об этом сообщает пресс-служба городского "управления МЧС".

«К месту вызова было направлено отделение отдельного поста четвёртой пожарно-спасательной части, – указано в сообщении. – Потребовались дополнительные средства для тушения пожара. В кратчайшие сроки на место прибыло еще пять пожарных расчетов со всех районов города».

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В тушении участвовали силы и средства от МЧС России, Черноморского флота и Всероссийского добровольного пожарного общества. Всего к ликвидации пожара было привлечено 49 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 15 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.

Причину пожара устанавливают эксперты.