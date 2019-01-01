52% малых и средних предприятий из числа тех, кто столкнулся с банковскими блокировками, были вынуждены полностью прекратить операции, а доля компаний, перешедших на наличный расчет, за год выросла в четыре раза — до 8%.

Из-за блокировок бизнес несет убытки, которые почти невозможно компенсировать, и теряет доверие к банковской системе, пишут Примечания со сссылкой на The Bell.

Напомним, российский Сбербанк уже начал блокировать счета крымских компаний.

Исследование о блокировках и их последствиях провело независимое агентство MAGRAM Market Research.

Опрос проводился в апреле 2019 года, его прошли владельцы и топ-менеджеры 2300 компаний малого и среднего бизнеса из 23 регионов. Из них 20% столкнулись с блокировкой счетов в 2018 году. Для 43% из них наступили серьезные последствия. В 2017 году доля тех, кто серьезно пострадал от блокировок, составила 28%.

Данных о числе предпринимателей, которые в прошлом году столкнулись с блокировками и массовыми отказами со стороны банков, нет. В 2017 году «Деловая Россия» оценивала их примерно в 700 тысяч.

Таким образом, предприниматели теряют доверие к банковской системе и переходят на расчеты наличными. Средний и крупный бизнес начинает активно применять альтернативные системы клиринга. Доля компаний, перешедших на наличный расчет, за год выросла в четыре раза, до 8%.

Шансов оспорить блокировки — почти нет. В законе не предусмотрена ответственность для банков за неправомерные блокировки, поэтому взыскать компенсацию за убытки практически невозможно.

Если бизнесу не удается пройти запущенную ЦБ процедуру реабилитации — он обречен. Регулятор сообщил изданию, что всего реабилитировано более 11,5 тысяч лиц. В пользу бизнеса вынесено 37% решений, а в 63% случаев выиграли банки, сообщил Росфинмониторинг.

Вывести деньги из банка, который заблокировал твои операции, — очень дорого. Для таких случаев банки устанавливают заградительные тарифы — в среднем 10–20% от суммы перевода.