Головний військовий прокурор Анатолій Матіос проведе нараду з керівництвом МЗС, Генштабу ЗСУ та ГУР, Служби зовнішньої розвідки та СБУ щодо провокативного відео про уявне захоплення Румунією території Буковини у 2022 році.

Про це він написав у неділю на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Українська правда.

"Буквально завтра (03 червня - ред.) особисто внесу до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про підготовку (зрозумілими але процесуально не встановленими особами) до вчинення особливо тяжких злочинів, що посягають на територіальну цілісність української держави", - зазначив Матіос.

Він також повідомив, що у вівторок (4 червня - ред.) проведе нараду з керівництвом МЗС, Генерального штабу та ГУР МОУ, Служби зовнішньої розвідки, а також виконуючим обов`язки голови СБУ.

"Всі отримають законні доручення у межах кримінального провадження", - додав прокурор.

Пост Матіоса став реакцією на публікацію сайту "Інформаційний спротив" про те, що днями на відеохостинг YouTube було залито аматорське відео про окупацію Румунією у 2022 році Чернівецької і частини Одеської областей України.

Згідно з відео, каталізатором для таких дій може послужити активізація бойових дій на Сході України, аж до повномасштабного наступу російських окупаційних сил.