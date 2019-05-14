Українські військові знищили "ворожий десант" на Приазов'ї / Відео

10:01 03.06.2019 0 комментариев Азовский район

Українські десантники, танки, артилерія й авіація взяли участь у навчаннях із захисту акваторії та узбережжя Азовського моря від ворожої агресії.

Про повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

"За легендою планових навчань, наш протидесантний резерв у складі ротної тактичної групи окремої десантно-штурмової бригади за підтримки танків, артилерії та приданої авіації "нищив" першу хвилю морського десанту противника, унеможливлюючи висадку його другого ешелону", - йдеться у повідомленні.

Водночас військовослужбовці нагадують про те, що українське Приазов'я залишається ласим шматком для військової агресії РФ, тож Об'єднані сили, виконуючи щоденні бойові завдання на гарячих ділянках фронту, одночасно готуються до дій "у всіх вірогідних оперативно-тактичних сценаріях".



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