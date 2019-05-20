Державна дума РФ оголосила тендер на оцінювання "шкоди", нібито завданої Криму до його анексії Росією, з 1991 по 2014 рік.

Відповідна інформація міститься на сайті держзакупівель, пише ZN,UA.

Початкова вартість оцінки "доокупаційної шкоди" - 10 мільйонів російських рублів (понад 150 тисяч доларів).

За результатами оцінки депутати країни-окупанта мають намір "побачити порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму за часів СРСР, у складі України та складі Росії".

Заявки на тендер приймаються до 27 червня, переможця оберуть за підсумками конкурсу до 11 липня.

Раніше спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував за допомогою європейських структур зобов'язати Україну виплатити Криму "компенсацію" за "економічні втрати, які регіон зазнав, залишившись у складі України після розпаду СРСР". Їх у російській Держдумі "оцінили" у 1,5 трлн рублів (близько 23 млрд доларів).

У 2018 році Міжнародний арбітражний суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українським компаніям, які втратили активи в Криму після його анексії РФ, 159 млн доларів. Країна-окупант участі у засіданнях суду не брала, традиційно пославшись на нібито "відсутність юрисдикції" у міжнародного арбітражу.