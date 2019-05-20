Держдума РФ оголосила тендер для підрахунку "збитків" Криму від України

09:31 03.06.2019 0 комментариев Крым

Державна дума РФ оголосила тендер на оцінювання "шкоди", нібито завданої Криму до його анексії Росією, з 1991 по 2014 рік. 

Відповідна інформація міститься на сайті держзакупівель, пише ZN,UA.

Початкова вартість оцінки "доокупаційної шкоди" - 10 мільйонів російських рублів (понад 150 тисяч доларів).

За результатами оцінки депутати країни-окупанта мають намір "побачити порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму за часів СРСР, у складі України та складі Росії".

Заявки на тендер приймаються до 27 червня, переможця оберуть за підсумками конкурсу до 11 липня.

Раніше спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував за допомогою європейських структур зобов'язати Україну виплатити Криму "компенсацію" за "економічні втрати, які регіон зазнав, залишившись у складі України після розпаду СРСР". Їх у російській Держдумі "оцінили" у 1,5 трлн рублів (близько 23 млрд доларів).

У 2018 році Міжнародний арбітражний суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українським компаніям, які втратили активи в Криму після його анексії РФ, 159 млн доларів. Країна-окупант участі у засіданнях суду не брала, традиційно пославшись на нібито "відсутність юрисдикції" у міжнародного арбітражу.



Ещё на эту тему:

15:01 03.06.2019
"Аэрофлот" запустил два дополнительных субсидируемых рейса между оккупированным Крымом и Кубанью
13:45 03.06.2019
До складу російської делегації в Гаазі увійшов "замміністра" з окупованого Криму
12:31 03.06.2019
Україна vs Росія: сьогодні починається суд в Гаазі
20:31 30.05.2019
На реабилитацию в санатории Крыма привезут раненых сирийских военных
17:31 30.05.2019
В Італії засудили за корупцію чиновника, який ініціював визнання "російського Криму"
14:45 30.05.2019
Парад яхт под аркой моста через Керченский пролив сняли на видео / Видео
18:31 28.05.2019
У ФСБ Росії стверджують, що в анексованому Криму і Керченській протоці зберігаються загрози диверсій
10:00 28.05.2019
Оккупанты отметили в Севастополе очередной милитари праздник / Фото
08:00 28.05.2019
Украина планирует добиваться для Керченского пролива статуса международного - Зеркаль
13:31 27.05.2019
У берегов Евпатории обнаружили три затонувших корабля / Фото
18:31 24.05.2019
Мін'юст РФ збирається оскаржити 6 рішень міжнародних судів щодо майна, експропрійованого Росією під час анексії Криму
12:31 24.05.2019
Глава Госдумы в оккупированном Крыму будет знакомить депутатов с передовыми технологиями ведущих мировых IT-компаний
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 03.06.2019
Азербайджан отказался от покупки десяти самолетов Boeing
12:40 30.05.2019
Добыча газа в Азербайджане в 2020 году превысит 40 млрд кубометров
13:15 29.05.2019
В Азербайджане произошло извержение вулкана
19:01 23.05.2019
XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
19:31 30.05.2019
Консорциум с российской ТМК будет строить продолжение «Турецкого потока» по Болгарии
21:01 28.05.2019
Через санкції ЄС Болгарія не може відремонтувати свої штурмовики у Білорусі
19:31 27.05.2019
Турция и Болгария начинают железнодорожные пассажироперевозки
Все новости страны
Греция Греция
18:31 03.06.2019
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах
16:06 31.05.2019
Офіси зв’язку Греції і Північної Македонії перетворюють на посольства
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
Все новости страны
Грузия Грузия
13:59 31.05.2019
ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою «під кущем»
10:00 30.05.2019
Грузия снова хочет экстрадиции вернувшегося в Украину Саакашвили
15:15 29.05.2019
Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН
19:15 28.05.2019
Напряжение отношений между Грузией и Азербайджаном интересно только России
Все новости страны
Молдова Молдова
18:45 03.06.2019
Молдова рискует потерять финансовую поддержку МВФ в случае досрочных выборов
17:31 03.06.2019
В Молдове перекрыт канал контрабанды наркотиков из ЕС в Россию / Фото
13:31 03.06.2019
ЄС, РФ і США відправили посланців у Молдову на тлі можливої проросійської коаліції
19:30 31.05.2019
Ливни в Молдове размыли дороги и затопили дома
Все новости страны
Россия Россия
20:01 03.06.2019
ЮВО: Более 10 тысяч военнослужащих КФЛ и около 30 кораблей примут участие в летних учениях
19:45 03.06.2019
Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, що веде до повернення делегації РФ
18:15 03.06.2019
Сотню крупных учений проведут войска ЮВО в летнем периоде обучения
17:01 03.06.2019
Из-за отсутствия украинских комплектующих в России фрегаты решили заменить корветами
Все новости страны
Румыния Румыния
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
16:55 31.05.2019
Папа Франциск летить до Румунії
21:01 30.05.2019
П'ятиметровий шар снігу накрив гірську трасу в Румунії
16:31 30.05.2019
Президент Румынии требует немедленной отставки министров иностранных и внутренних дел
Все новости страны
Турция Турция
08:31 03.06.2019
Фрегат Черноморского флота совершил деловой визит в порт Лимассол
18:30 31.05.2019
Эрдоган заявил о неизменности курса Турции на вступление в ЕС
12:25 31.05.2019
У Туреччині перенесли музичний фестиваль, аби не заважати розмноженню черепах
08:51 31.05.2019
Суд Турции приговорил 74 бывших военных к пожизненному заключению
Все новости страны
Украина Украина
21:01 03.06.2019
В оккупированном Крыму на скамью подсудимых сел начальник Феодосийского порта
20:45 03.06.2019
Справи на двох бойовиків "Кримської самооборони" направили до суду
20:15 03.06.2019
У Херсоні розпочали роботу п'ять освітніх центрів для абітурієнтів з Криму / Фото
19:31 03.06.2019
Катер ВМСУ «Слов’янськ» типу «Island» вийшов у море / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс