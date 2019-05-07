Россия модернизирует старые противолодочные корабли проекта «Альбатрос» / Фото

09:01 03.06.2019 0 комментариев Россия

Минобороны начало программу модернизации и возвращения в состав флота противолодочных кораблей (МПК) проекта 1124М «Альбатрос» (по классификации НАТО – Grisha). 

В ходе модернизации «Гриши» получат обновленные цифровые гидроакустические комплексы и противолодочное оружие, рассказали Известиям в Главкомате ВМФ.

"Малые противолодочные корабли проекта 1124М массово строились на советских верфях в 1970–1990-х годах. Всего было выпущено порядка 90 единиц «Альбатросов» разных модификаций. В состав Черноморского флота до сих пор входят шесть МПК проекта 1124М. Еще шесть числятся в рядах Северного флота, а восемь – Тихоокеанского", – пишет издание.

Эти корабли предназначались для прикрытия военных портов от субмарин противника и сопровождения подлодок и кораблей во время выхода в открытое море.

МПК относятся к малым кораблям (длина около 70 м при ширине 10 м, водоизмещение чуть больше 1 тыс. тонн), они хорошо вооружены: оснащены артиллерийскими установками АК-176 и АК-630М, зенитным ракетным комплексом «Оса-М», позволяющим перехватывать цели на удалении более 10 км, а также реактивными бомбометами и двумя сдвоенными 533-мм торпедными аппаратами.

Для обнаружения подводных лодок и последующей выдачи целеуказания МПК был изначально оснащен сразу двумя гидроакустическими станциями — подкильной («Аргунь») и опускаемой («Шелонь»).

Пока массового серийного производства новых МПК в стране нет, ВМФ старается модернизировать существующие типы кораблей. МПК получат новые цифровые гидроакустические комплексы и противолодочное оружие, рассказали изданию в Главкомате ВМФ, отказавшись раскрывать подробности из соображений секретности.

Фото: Известия



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