Бывший глава московской администрации Юрий Лужков предложил поставлять воду на аннексированный полуостров за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.

С территории РФ в Украину попадает примерно 15 кубических километров воды в год по рекам Днепровского бассейна, напомнил Лужков. Часть стока от этого объема можно использовать для восполнения ресурсов Оки, Волги и Дона, а впоследствии и переправлять в оккупированный Россией Крым, убежден он.

Сначала Лужков предлагает изъять 3-4 кубических километра воды из притоков Днепра – Десны и перенаправить их в бассейн Оки, потом в Волгу и Дон, после чего через Керченский пролив выпустить в Северо-Крымский канал. Затем при помощи реверсной подачи распространить воду по всему региону, использовав современнейшие сберегающие технологии, пишут Новости Крыма.

Экс-мэр отметил, что направить воду из Дона в Крым без дополнительной подпитки невозможно, поскольку в бассейне реки уже зафиксирован острый дефицит жидкости. В свою очередь, подавать 1-1,5 кубических километра воды в год в республику можно либо по трубопроводу, проложенному по дну или берегу Азовского моря, либо направить воду из Дона в реку Кубань, а оттуда на полуостров. Такой проект позволит решить проблему водоснабжения Крыма навсегда, убежден Лужков.