Фрегат Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Григорович», выполняющий задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море завершил деловой заход в порт Лимассол Республики Кипр.

Корабль пополнил необходимые запасы материальных средств, а экипаж в качестве отдыха совершил экскурсионные прогулки по историческим местам города, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Заход российского фрегата в иностранный порт прошел в соответствии с планом пребывания корабля в дальней морской зоне и графиком пополнения запасов, говорится в сообщении.

После пополнения запасов экипаж корабля продолжит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.