Фрегат Черноморского флота совершил деловой визит в порт Лимассол
|08:31 03.06.2019
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|Средиземноморский регион
Фрегат Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Григорович», выполняющий задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море завершил деловой заход в порт Лимассол Республики Кипр.
Корабль пополнил необходимые запасы материальных средств, а экипаж в качестве отдыха совершил экскурсионные прогулки по историческим местам города, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Заход российского фрегата в иностранный порт прошел в соответствии с планом пребывания корабля в дальней морской зоне и графиком пополнения запасов, говорится в сообщении.
После пополнения запасов экипаж корабля продолжит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.
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