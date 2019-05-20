В рамках плановых мероприятий боевой подготовки корабли Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) провели учение в морской акватории.

По замыслу учения, экипажу морского тральщика (МТЩ) «Железняков» предстояло выполнить учебно-боевую задачу по проводке за тралом через минные заграждения группы кораблей НВМБ, а экипажу малого противолодочного корабля (МПК) «Ейск» нанести удар по субмарине условного противника, пишет Минобороны России.

В ходе проводки за тралом экипаж тральщика выполнил задачу по очистке фарватера от условных противокорабельных мин, обеспечив безопасный проход через минные заграждения малому противолодочному кораблю «Ейск» и противодиверсионному катеру «Грачонок». В свою очередь, экипаж МПК «Ейск» успешно провел мероприятия по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

Завершилось учение противодиверсионным осмотром подводных частей кораблей водолазами отряда ПДСС, которые обеспечивали безопасную стоянку корабельной группы на незащищённом рейде.