Корабли оккупантов провели учения в акватории Черного моря
|21:01 31.05.2019
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В рамках плановых мероприятий боевой подготовки корабли Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) провели учение в морской акватории.
По замыслу учения, экипажу морского тральщика (МТЩ) «Железняков» предстояло выполнить учебно-боевую задачу по проводке за тралом через минные заграждения группы кораблей НВМБ, а экипажу малого противолодочного корабля (МПК) «Ейск» нанести удар по субмарине условного противника, пишет Минобороны России.
В ходе проводки за тралом экипаж тральщика выполнил задачу по очистке фарватера от условных противокорабельных мин, обеспечив безопасный проход через минные заграждения малому противолодочному кораблю «Ейск» и противодиверсионному катеру «Грачонок». В свою очередь, экипаж МПК «Ейск» успешно провел мероприятия по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.
Завершилось учение противодиверсионным осмотром подводных частей кораблей водолазами отряда ПДСС, которые обеспечивали безопасную стоянку корабельной группы на незащищённом рейде.
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