«Роскосмос» официально заявил о завершении миссии единственного российского космического телескопа «Спектр-Р» («Радиоастрон»), который перестал выходить на связь в январе.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на решении госкорпорации.

«Государственная комиссия, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение завершить проект «Спектр-Р». В начале января космический аппарат «Спектр-Р» перестал выходить на связь с Центром управления полетами. Попытки специалистов НПО им. С. А. Лавочкина обеспечить вхождение в связь с КА в рамках работ по программе главного конструктора не увенчались успехом», - говорится в сообщении.

В конце июля «Роскосмос» намерен запустить аппарат «Спектр-РГ», который создаст карту Вселенной, где будут отмечены все крупные скопления галактик.

Телескоп «Радиоастрон» оснащен 10-метровой антенной и является самым большим в истории. Он работал на орбите с 2011 года и перекрыл первоначально отведенный срок службы – пять лет. Его основной задачей являлось наблюдение активных ядер галактик, пульсаров, квазаров, межзвездных газовых облаков. Телескоп был единственным российским космическимаппаратом.