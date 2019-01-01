Россия окончательно «похоронила» свой единственный космический телескоп
|20:31 31.05.2019
|0 комментариев
|Россия
«Роскосмос» официально заявил о завершении миссии единственного российского космического телескопа «Спектр-Р» («Радиоастрон»), который перестал выходить на связь в январе.
Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на решении госкорпорации.
«Государственная комиссия, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение завершить проект «Спектр-Р». В начале января космический аппарат «Спектр-Р» перестал выходить на связь с Центром управления полетами. Попытки специалистов НПО им. С. А. Лавочкина обеспечить вхождение в связь с КА в рамках работ по программе главного конструктора не увенчались успехом», - говорится в сообщении.
В конце июля «Роскосмос» намерен запустить аппарат «Спектр-РГ», который создаст карту Вселенной, где будут отмечены все крупные скопления галактик.
Телескоп «Радиоастрон» оснащен 10-метровой антенной и является самым большим в истории. Он работал на орбите с 2011 года и перекрыл первоначально отведенный срок службы – пять лет. Его основной задачей являлось наблюдение активных ядер галактик, пульсаров, квазаров, межзвездных газовых облаков. Телескоп был единственным российским космическимаппаратом.
Ещё на эту тему:
РКК "Энергия" закончила 2018 год с убытком в 2,17 млрд рублей
Роскосмос опубликовал стратегию развития с полетами на Луну, но без украинских ракет
Аварийный "Союз" приземлился в Казахстане
При запуске ракеты "Союз" с космонавтами произошла авария
Россия обвинила Маска в нечестной конкуренции в космосе
В NASA отказались покупать места на российских "Союзах", астронавты пересаживаются на новые Dragon и Boeing