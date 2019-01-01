Россия окончательно «похоронила» свой единственный космический телескоп

20:31 31.05.2019 0 комментариев Россия

«Роскосмос» официально заявил о завершении миссии единственного российского космического телескопа «Спектр-Р» («Радиоастрон»), который перестал выходить на связь в январе.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на решении госкорпорации. 

«Государственная комиссия, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение завершить проект «Спектр-Р». В начале января космический аппарат «Спектр-Р» перестал выходить на связь с Центром управления полетами. Попытки специалистов НПО им. С. А. Лавочкина обеспечить вхождение в связь с КА в рамках работ по программе главного конструктора не увенчались успехом»,  - говорится в сообщении.

В конце июля «Роскосмос» намерен запустить аппарат «Спектр-РГ», который создаст карту Вселенной, где будут отмечены все крупные скопления галактик.

Телескоп «Радиоастрон» оснащен 10-метровой антенной и является самым большим в истории. Он работал на орбите с 2011 года и перекрыл первоначально отведенный срок службы – пять лет. Его основной задачей являлось наблюдение активных ядер галактик, пульсаров, квазаров, межзвездных газовых облаков. Телескоп был единственным российским космическимаппаратом.



Ещё на эту тему:

19:30 29.05.2019
РКК "Энергия" закончила 2018 год с убытком в 2,17 млрд рублей
14:29 29.11.2018
Роскосмос опубликовал стратегию развития с полетами на Луну, но без украинских ракет
12:30 11.10.2018
Аварийный "Союз" приземлился в Казахстане
12:26 11.10.2018
При запуске ракеты "Союз" с космонавтами произошла авария
22:00 02.10.2018
Россия обвинила Маска в нечестной конкуренции в космосе
11:13 12.04.2018
Станция дальней космической связи в Евпатории используется для управления МКС
20:35 27.12.2017
Перепутали космодромы: Рогозин объяснил неудачный запуск ракеты с Восточного
20:38 12.12.2017
В NASA отказались покупать места на российских "Союзах", астронавты пересаживаются на новые Dragon и Boeing
12:21 29.11.2017
Радиотелескоп в Евпатории оккупанты хотят подключить к российским лунным проектам
15:20 30.03.2017
Российские двигатели второй и третьей ступеней «Протона» оказались бракованными
22:50 06.03.2017
СМИ узнали об отказе России использовать на ракетах украинскую систему
13:35 18.10.2016
Ракета Antares с российскими двигателями успешно вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:40 30.05.2019
Добыча газа в Азербайджане в 2020 году превысит 40 млрд кубометров
13:15 29.05.2019
В Азербайджане произошло извержение вулкана
19:01 23.05.2019
XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
12:01 23.05.2019
В Турции начались военные учения с участием Азербайджана
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
19:31 30.05.2019
Консорциум с российской ТМК будет строить продолжение «Турецкого потока» по Болгарии
21:01 28.05.2019
Через санкції ЄС Болгарія не може відремонтувати свої штурмовики у Білорусі
19:31 27.05.2019
Турция и Болгария начинают железнодорожные пассажироперевозки
17:31 22.05.2019
Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
Все новости страны
Греция Греция
16:06 31.05.2019
Офіси зв’язку Греції і Північної Македонії перетворюють на посольства
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
11:31 27.05.2019
Грецький прем'єр анонсував дострокові парламентські вибори
Все новости страны
Грузия Грузия
13:59 31.05.2019
ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою «під кущем»
10:00 30.05.2019
Грузия снова хочет экстрадиции вернувшегося в Украину Саакашвили
15:15 29.05.2019
Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН
19:15 28.05.2019
Напряжение отношений между Грузией и Азербайджаном интересно только России
Все новости страны
Молдова Молдова
19:30 31.05.2019
Ливни в Молдове размыли дороги и затопили дома
09:52 31.05.2019
Молдова упростила выдачу некоторых документов жителям Приднестровья
16:45 29.05.2019
Товарообіг між Молдовою і Україною в цьому році скоротився на 20%
16:01 24.05.2019
В автобусі з Молдови хотіли провезти п'ять картин / Фото
Все новости страны
Россия Россия
20:31 31.05.2019
Россия окончательно «похоронила» свой единственный космический телескоп
18:00 31.05.2019
Россия запретила ряду представителей ЕС въезжать в страну
14:40 31.05.2019
В Латвии будут судить экс-сотрудника МВД за шпионаж на РФ
11:15 31.05.2019
В России теперь запрещено распространять иностранную прессу без разрешения
Все новости страны
Румыния Румыния
16:55 31.05.2019
Папа Франциск летить до Румунії
21:01 30.05.2019
П'ятиметровий шар снігу накрив гірську трасу в Румунії
16:31 30.05.2019
Президент Румынии требует немедленной отставки министров иностранных и внутренних дел
09:40 30.05.2019
Глава сената Румынии может лишиться иммунитета из-за взятки
Все новости страны
Турция Турция
18:30 31.05.2019
Эрдоган заявил о неизменности курса Турции на вступление в ЕС
12:25 31.05.2019
У Туреччині перенесли музичний фестиваль, аби не заважати розмноженню черепах
08:51 31.05.2019
Суд Турции приговорил 74 бывших военных к пожизненному заключению
19:01 30.05.2019
Єврокомісія оприлюднила критичну оцінку відносин з Туреччиною
Все новости страны
Украина Украина
20:03 31.05.2019
Дело «крымских мусульман»: по состоянию на апрель в Крыму арестованы 57 человек
18:59 31.05.2019
Суд в аннексированном Крыму оштрафовал крымскотатарскую активистку Салиеву за репост в Фейсбуке
17:29 31.05.2019
В оккупированном Крыму сокращают преподавателей и уменьшают зарплаты
16:25 31.05.2019
Бомбардировщики РФ сбросили 50 бомб в аннексированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс