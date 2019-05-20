Дело «крымских мусульман»: по состоянию на апрель в Крыму арестованы 57 человек

20:03 31.05.2019 0 комментариев Крым

В апреле общее количество лишенных свободы по делу «крымских мусульман» составляло 57 человек. Об этом говорится в Мониторинговом осмотре ситуации с правами человека в Крыму за апрель Крымской правозащитной группы (КПГ), передает УНН.

«В апреле общее количество лишенных свободы по делу «крымских мусульман» — 57 человек. Из них 55 человек обвиняется по ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации или участие в террористической организации), 2 — по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности или участие в экстремистской организации) и 1 — по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — говорится в отчете.

Как сообщают правозащитники, организации «Хизб ут-Тахрир» и «Таблиги Джамаат» не запрещены в Украине, а преследование граждан Украины на оккупированной территории Украины за участие в этих организациях является нарушением норм международного гуманитарного права.

Всех фигурантов этого дела обвиняют в принадлежности к исламским организациям или в пропаганде деятельности организаций, в РФ признаны террористическими или экстремистскими, но не являются таковыми по законодательству Украины, утверждают в группе.

Как сообщал УНН, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей руссийской коллеге Татьяне Москальковой по обеспечению крымских татар, задержанных после массовых обысков, надлежащими условиями содержания в СИЗО.



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