Ливни в Молдове размыли дороги и затопили дома
|19:30 31.05.2019
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|Молдова
На данный момент на местах работают комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые подсчитывают причиненный ущерб.
Проливные дожди, которые прошли в Молдове 30 мая, нанесли ущерб нескольким населенным пунктам страны. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ, пишет Sputnik.
Ливни размыли 15 километров дорожного полотна, а также затопили 15 подвалов и пять погребов в Яловенах.
«В Шолданештах потребовалась помощь спасателей для откачки воды из трех домов. А в населенном пункте Рошу Кагульского района спасатели выкачивали воду из двух подвалов», - говорится в сообщении ведомства.
Еще несколько погребов затопило в Сынжерей, Каушанах и Унгенах.
В Кишиневе спасатели работали на улице Друмул Виилор и на улице Сфынтул Николае в пригороде Кодру.
На данный момент работают комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые подсчитывают причиненный ущерб.
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