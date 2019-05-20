Суд в аннексированном Крыму оштрафовал крымскотатарскую активистку Салиеву за репост в Фейсбуке
|18:59 31.05.2019
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|Крым
Киевский райсуд Симферополя 31 мая признал крымскотатарскую активистку, супругу фигуранта второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Мумине Салиеву виновной в нарушении ст. 20.3 КоАП России (демонстрация символики запрещенной организации) и оштрафовал ее на 1000 рублей.
Салиеву осудили за репост в соцсети Фейсбук в 2013 году. Во время заседания составивший протокол об админнарушении сотрудник полиции Алексей Малеванец пояснил, что задержание Салиевой в Бахчисарае и доставление в российский Центр противодействия экстремизму в Симферополе с дальнейшим недопуском к ней адвоката – это решение вышестоящего руководства. Малеванец подтвердил, что правоохранители могли вызвать Салиеву повесткой без задержания. Об этом сообщает Крым.Реалии.
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