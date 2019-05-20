Киевский райсуд Симферополя 31 мая признал крымскотатарскую активистку, супругу фигуранта второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Мумине Салиеву виновной в нарушении ст. 20.3 КоАП России (демонстрация символики запрещенной организации) и оштрафовал ее на 1000 рублей.

Салиеву осудили за репост в соцсети Фейсбук в 2013 году. Во время заседания составивший протокол об админнарушении сотрудник полиции Алексей Малеванец пояснил, что задержание Салиевой в Бахчисарае и доставление в российский Центр противодействия экстремизму в Симферополе с дальнейшим недопуском к ней адвоката – это решение вышестоящего руководства. Малеванец подтвердил, что правоохранители могли вызвать Салиеву повесткой без задержания. Об этом сообщает Крым.Реалии.