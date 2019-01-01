Россия расширяет список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в страну.

Россия расширит ответный список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд в страну, соответствующая нота направлена в представительство Евросоюза, заявили 31 мая в МИД РФ, передает Телеграф.

«Российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Соответствующие ограничения введены согласно федеральному закону от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".