В оккупированном Крыму по всем факультетам «Крымского Федерального Университета» отправлена разнарядка о сокращении штата на 30%. Сотрудников заставляют перейти на полставки.

Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

«Люди возмущены до предела. На заседании кафедры преподаватели, уже не стесняясь и не боясь, говорили, что “при Украине такого беспредела никогда не было и его бы попросту не допустили”. Теперь же они могут себе позволить лишь возмущаться, а защитить свои права они даже не пытаются, уже хорошо поняв, что это при Украине можно было бороться, а при российской власти можно только смириться, потому что не холопское это дело — идти против воли барина», — сказано в сообщении. Отмечается, что среди преподавателей, которым показали на дверь, много сторонников отделения полуострова от Украины.