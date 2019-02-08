Папа Франциск летить до Румунії

16:55 31.05.2019 0 комментариев Румыния

Розпочалася ХХХ Апостольська подорож Святішого Отця Франциска. Румунія стане 45-ю країною, яку він відвідає під час свого понтифікату.

«Разом прямуємо вперед». Під таким гаслом у п’ятницю, 31 травня 2019 р., вранці, Папа Франциск вирушив у свою 30-ту Апостольську подорож, під час якої три дні перебуватиме в Румунії. Літак відлетів о 8:16 місцевого часу з римського міжнародного аеропорту Фюмічіно. Перетнувши повітряний простір Італії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Сербії та Болгарії, приблизно через дві години він приземлиться в міжнародному аеропорту Бухареста, де відбудеться офіційна зустріч за участю Глави Держави, передает TV7+.

Як звичайно, напередодні подорожі Святіший Отець ввірив її під опіку Пречистої Діви Марії, відвідавши ввечері, 30 травня, базиліку Santa Maria Maggiore, де помолився перед чудотворною іконою Богородиці Спасіння римського люду.

Вранці, перед тим, як від’їхати до аеропорту, в «Домі святої Марти» Папа привітався з групою безхатченків румунського походження, які мешкають у Римі та отримують допомогу від Апостольської елемозінерії. Їх супроводив кардинал Конрад Краєвський, Папський роздавач милостині.

Румунія чекає Папу

Святіший Отець прибуває до Румунії через двадцять років після візиту святого Івана Павла ІІ. Але якщо його попередник відвідав лише Бухарест, Папа Франциск побував у різних частинах країни, різних регіонах, кожен з яких має свої особливості.

Румунія – країна, більшість населення якої становлять православні, а католики різних традицій становлять приблизно 7 відсотків. Від 2007 року вона є членом Європейського Союзу, в якому головує протягом цього півріччя.



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