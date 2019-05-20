Армия РФ нанесла бомбовые удары во время учений под Феодосией.

Военно-космические силы РФ провели учения в аннексированном Крыму, пишет Факты.

Российская армия потренировалась в уничтожении условного противника с помощью бомбардировочной авиации. Для этого экипажи на самолетах Су-34 и Су-24М нанесли бомбовые удары по целям на полигоне под Феодосией.

Сообщается, что всего летчики применили более 50 бомб.

Кроме того, силы РФ осуществили пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбу из пушечного вооружения.