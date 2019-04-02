Греція і Північна Македонія обмінялися вербальними нотами про перетворення офісів зв’язку двох країн у посольства.

Про це повідомляє «Європейська https://www.eurointegration.com.ua/правда» з посиланням на повідомлення МЗС Греції.

«Міністерства закордонних справ Грецької Республіки та Республіки Північної Македонії приступили сьогодні до обміну вербальними нотами про підвищення статусу грецького офісу зв'язку в Скоп'є до посольства, управління комерційних і електронних справ в місті Монастір - до генерального консульства, і відповідно, про підвищення статусу зв'язку Північної Македонії в Афінах до посольства , а управління з економічних і торгових питань в Салоніках - до генерального консульства», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 квітня прем’єр Греції Алексіс Ципрас під час першого з 1991 року візиту до Північної Македонії заявив, що країни створять посольства замість офісів зв’язку.

Створення посольств підвищує рівень дипломатичних відносин між країнами і символізує покращення відносин між Афінами і Скоп’є.